高市早苗首相は１３日に行われた衆院予算委員会で風邪からの復帰を果たし、与党側から「ご自愛ください」とエールを送られた。前日（１２日）、高市首相は衆院予算委員会集中審議に出席したが午後６時過ぎに公務を終えた直後、自席から１分間程度立ち上がれなかった。座ったまま目頭を抑えて険しい表情を見せた高市首相に隣席の片山さつき財務相や秘書官たちが心配そうに取り囲む場面があった。ゆっくりした足取りで同委員会