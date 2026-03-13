11日、「文春オンライン」（文藝春秋）が松本洋平文部科学相の不倫疑惑を報道。教育行政のトップによるスキャンダルに、SNSなどには多くの批判が寄せられている。 報道によれば、松本氏は既婚女性とW不倫の関係にあり、ラブホテルやレンタル会議室などで密会していたとのことだ。さらには、衆議院議員会館に女性を招き入れていたことも判明した。この報道にはSNSなどで批判が殺到。また、中道改革連合の泉健太氏は、同日の衆院文