13日正午すぎ、東急東横線とみなとみらい線で停電が発生し、現在も一部区間で運転を見合わせていて再開は午後6時半以降になる見通しです。東急電鉄によりますと、午後0時20分ごろ、東急東横線と直通するみなとみらい線で停電が発生し、菊名駅とみなとみらい線元町・中華街駅の間で運転を見合わせています。また、停電で走行できなくなった上下線の2本の列車が東白楽駅から横浜駅の間で立ち往生したため、およそ980人の乗客を列車か