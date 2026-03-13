アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）において、韓国の出場全３チームが大会から姿を消すことに。韓国メディア『OSEN』がこの現状を嘆いた。３月11日、FCソウルは敵地で行なわれたACLEラウンド16第２戦でヴィッセル神戸に１−２で敗れ、２戦合計１−３で敗退。2016年以来10年ぶりのアジア準々決勝進出の夢は潰えた。ソウルの敗退により、今季のACLEに参加したKリーグ勢は全滅。蔚山は２勝3分3敗の勝点９で９位に終