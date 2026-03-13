NiziU 9人組ガールズグループNiziUが13日、4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』に収録「Dear・・・」のMusic Videoを公開。楽曲の先行配信もスタートした。【動画】公開されたNiziU「Dear･･･」ミュージックビデオ 「Dear・・・」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野カナへの強い想いは過去から周知のことであり、昨年2月にはYouTubeのNINA Birthday Con