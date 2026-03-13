

NiziU

9人組ガールズグループNiziUが13日、4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』に収録「Dear・・・」のMusic Videoを公開。楽曲の先行配信もスタートした。

【動画】公開されたNiziU「Dear･･･」ミュージックビデオ

「Dear・・・」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野カナへの強い想いは過去から周知のことであり、昨年2月にはYouTubeのNINA Birthday Contentsとして西野カナ「Best Friend」のカバー動画を公開。そして出演メディアでのインタビューなどでも、西野カナとその楽曲に対する愛をたびたび語っており、現在実施中のアリーナツアーでも同曲を歌唱し感動をさらっている。

本日公開されたミュージックビデオは、２月中旬にオール日本ロケでの撮影が行われ、タクシー車内や海辺、駅でのノスタルジックなイメージシーンは楽曲ともマッチし、観る者の心を奪う内容に。

今回「Dear・・・」のカバーが実現するにあたり、MIIHIは幼少期からの西野カナへの憧れや、同氏の楽曲の中でも一番好きと語る「Dear・・・」及び、同曲のカバーへの想いを語り、一方の西野カナからもNiziUのカバーに対するコメントが到着。

NiziUが敬愛してやまない大先輩アーティストの大ヒット曲のカバーが、メンバーによる9人9色の鮮やかな歌声で遂に世に放たれる。「Dear・・・」の先行配信を記念して、デジタルキャンペーンの実施も決定した。

西野カナコメント

NiziUメンバーコメント

NiziUのみなさんが「Dear・・・」を歌ってくださり、とても嬉しいです。音源も聴かせていただきましたが、懐かしさを感じる部分もありながら、NiziUのみなさんならではのカッコよさや可愛らしさ、大人っぽさも感じられて、とても新鮮でした。大切に歌ってくださって本当にありがとうございます。小さい頃から西野カナさんのことが好きで、その中でも「Dear・・・」が一番好きな曲でした！普段から聴いていた大好きな曲を私たちがカバーすると思っていなかったので、決まった時はとても嬉しかったです！(NiziU・MIIHI)