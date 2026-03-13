【モデルプレス＝2026/03/13】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳美人YouTuber「可愛すぎて二度見」称賛相次いだ最新ビジュ◆みゆ、ニューヘアスタイル披露みゆは栗の絵文字をつづり、写真を複数枚投稿。これまでダークトーンで肩ほどまでの長さだった髪型を、顎のラインで切り揃えたハイトーンのショートボブにチェンジしたスタ