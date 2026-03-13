Netflixは2026年3月初頭に、俳優のベン・アフレック氏が創業したAIスタートアップのInterPositiveを買収しました。この買収額が、6億ドル(約950億円)に達する可能性があると報じられています。Netflix to Buy Ben Affleck AI Startup InterPositive for Up to $600M - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/netflix-to-pay-as-much-as-600-million-for-ben-affleck-s-ai-firmNetflix may have paid $600 m