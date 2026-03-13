福原芳之さん伝授…理想のスイングを作る「置きティー」のコツ打撃練習の定番である「置きティー」だが、何となく打っているだけで効果が出ていない選手は多い。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」代表を務める福原芳之さんはスイングを作る上で最も効果的な練習と説明。再現性を高めるために欠かせない“3か条”を紹介した。1つ目は、踏み出し足の位置を徹底すること。置きティーはタイミングを合わせ