福原芳之さん伝授…理想のスイングを作る「置きティー」のコツ

打撃練習の定番である「置きティー」だが、何となく打っているだけで効果が出ていない選手は多い。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」代表を務める福原芳之さんはスイングを作る上で最も効果的な練習と説明。再現性を高めるために欠かせない“3か条”を紹介した。

1つ目は、踏み出し足の位置を徹底すること。置きティーはタイミングを合わせた練習のため、打つ際は「踏み出した足の正面に必ずボールが来るようにすることが大切」と説明する。ここが曖昧だと、効果が薄れてしまう。ステップ幅に合わせて立ち位置を正確に設定し、打球が常に同じ方向に飛んでいく状態を作ることが再現性の高いスイング構築の鍵になる。

2つ目は、インパクトの形を意識すること。踏み出した足の正面でボールを捉える際、腕を伸ばして三角形の形で捉えようとしがちだが、「五角形で打つ。空間を作っておくのが大事です」と説く。腕にゆとりを持たせた五角形であれば、タイミングが早くても遅れても芯で捉える軌道を長く確保できる。逆に最初から三角形を作ろうとすると、差し込まれた際に詰まるなど対応力が落ちてしまう。

3つ目は、ボールを叩くポイントと打球方向だ。ボールを時計の文字盤に見立て、右打者なら6と9を結んだ線、左打者なら3と6を結んだ線で捉えるイメージを持つ。そうすることで自然と、バットを内側から出す「インサイドアウト」のスイングが身に付く。遠回りの「ドアスイング」になると、「必ず3と9とかのラインに当たってしまう」ため、打球方向を見ればスイングが正しいか一目で判断できる。

「（右打者は）何球打っても右中間に飛ばす練習をしてほしい」。右打者なら右中間、左打者なら常に左中間方向に強い打球が飛ぶようになれば、正しいスイング軌道が定着してきたサインだ。漫然と打つのではなく、足の位置や腕の形、ボールの叩き方を意識することで、置きティーは技術向上に直結する質の高い練習へと変わっていく。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）