「デリカD：5」19年目の進化を体感！三菱のロングセラー「デリカD：5」が、2026年1月9日に待望の大幅改良を遂げました。2007年の登場から数えて19年目という異例の長寿モデルですが、今回の進化は「エンハンスド・オールラウンドMPV」という新たなコンセプトを掲げ、走りと機能性にさらなる磨きをかけています。【画像】超カッコいい！ これが新デザインの「最新デリカD：5」です！（30枚以上）その実力を確かめるべく、今回