【モデルプレス＝2026/03/12】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、4月8日深夜より放送開始されることがわかった。【写真】人気芸人MCの新番組にゲスト出演した人気タレント◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする人間育成番組。一流の観察眼を持つ