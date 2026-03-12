テレビ東京でMCみなみかわの新番組「チャンスのチワワ」放送決定 愛され女子たちが最強男子を育成
【モデルプレス＝2026/03/12】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、4月8日深夜より放送開始されることがわかった。
【写真】人気芸人MCの新番組にゲスト出演した人気タレント
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする人間育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。
初回は「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてタレントのベッキー、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビのトム・ブラウンが出演。「チワワちゃん」は飲食店勤務、モデル、グラビアアイドル、結婚相談所勤務など毎回約25名で構成されスタジオを盛り上げる。
番組内で展開される企画は、事前に回答した恋愛観を「アリ」か「ムリ」かで判定する「恋の共通ペーパーテスト」や、見た目ではなく本質を見抜く「チワワちゃんプロフィール神経衰弱」など。さらに女心を読み解く「女心を見抜け！恋するマッチング」をはじめ、女性目線の分析やレクチャーを踏まえた実践的なものも用意されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
◆多彩な企画で女心の本質を指南
