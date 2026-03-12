千葉・流山市の建設会社の社員寮で、従業員の男性に暴行を加えて殺害した疑いで、代表取締役の男ら3人が逮捕されました。建設会社「前田工業」代表取締役の前田敏樹容疑者（34）ら3人は2024年、流山市内の社員寮として使用していたマンションの一室で、従業員の安達信雄さん（39）の背中などを殴る暴行を加え殺害した疑いが持たれています。前田容疑者らと安達さんは当時この部屋で同居していて、安達さんには骨折した形跡も見つか