札幌・豊平警察署は2026年4月13日、いずれも自称・札幌市豊平区に住む自営業の男（43）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は13日午後7時すぎ、札幌市豊平区豊平4条3丁目のビル内で、ビルに備え付けられていた消火器を噴霧し、その効用を毀損した疑いが持たれています。逮捕の前、午後6時すぎに「男が女を殴っている」と目撃者から警察に通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、女性が血を流した状態で救急車に