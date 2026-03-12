ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年3月18日（水）から、定番商品「テリヤキバーガー」のリニューアルを実施する。また、リニューアルに合わせて、「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を同日から新発売する。※文中価格は全て税込【商品画像】新商品2種はこちら4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さに注目。上白糖を使用した従来品のはっきりと