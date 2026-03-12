モスバーガーが「テリヤキバーガー」を4年ぶりにリニューアル　新商品2種も同時販売

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年3月18日（水）から、定番商品「テリヤキバーガー」のリニューアルを実施する。また、リニューアルに合わせて、「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を同日から新発売する。※文中価格は全て税込

【商品画像】新商品2種はこちら

4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さに注目。上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用した優しい甘さに調整した。さらに、同店の「テリヤキバーガー」の特徴である、味噌と醤油のバランスも見直し、コクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げた。

また、そんな「テリヤキバーガー」と同時販売となるのが「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」の2つの新商品。

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、“テリヤキ”に半熟風たまごとベーコンを合わせた食べ応えのある一品。「チーズベーコン テリヤキバーガー」は、チーズのコクとベーコンの燻製の香りを感じられる味わいに仕上げている。どちらも春に旬を迎えるレタスをたっぷりと使用。テリヤキソースのコクと相性の良い、この季節ならではのハンバーガーだ。

〈商品概要〉

●「テリヤキバーガー」（470円）＊リニューアル／定番商品

リニューアルしたテリヤキソースは、甘さの種類に注目し、三温糖とりんごペーストで優しい甘さを感じられるように調整。さらに、醤油と味噌のバランスも見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクと旨みの詰まったキレのあるソースに仕立てた。※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用

●「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／数量限定

シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、厚切りベーコンと半熟風たまごを合わせた新商品。食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンは、スモークチップの燻製で香りづけをし、店舗でジューシーに焼き上げている。※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用

●「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／期間限定

燻製の香りが効いたオリジナルのベーコンに、コクのあるテリヤキソースとまろやかなチーズがマッチした、食欲をそそるハンバーガー。※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用

〈リニューアル商品〉

■商品名・価格

「テリヤキバーガー」（470円）

※ +160円でパティをダブルに、+20円でソイパティに変更できる

■販売期間

2026年3月18日（水）〜

■販売店舗

全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

〈新商品〉

■商品名・価格

・「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊数量限定

・「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊期間限定

※ +160円でパティをダブルに変更できる

■販売期間

2026年3月18日（水）〜5月中旬

■販売店舗

全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）