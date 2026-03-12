Image: Marina Linchevska / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？ 未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年3月13日、「イーロン・マスクはいつもポジティブ『2019年には火星宇宙船のテスト飛行できそう！』」という記事を掲載しました。当時はファルコン・ヘビーの打ち