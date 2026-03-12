Image: Marina Linchevska / Shutterstock.com

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？ 未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年3月13日、「イーロン・マスクはいつもポジティブ『2019年には火星宇宙船のテスト飛行できそう！』」という記事を掲載しました。

当時はファルコン・ヘビーの打ち上げ成功直後で、「イーロンなら本当に明日にも火星に行っちゃうかも」という熱狂が世界を席巻中。

記事中の「2022年までに火星に行く」という目標も、今思えば相当な楽観的スケジュールですが、当時はそれを信じたくなるワクワク感がありましたよね。

でも8年経った今、スターシップは何度も爆発を乗り越え、ようやく「箸でロケットを掴む」というSFのような着陸までこぎつけました。火星到達はまだですが、イーロンの掲げるロードマップは着実に前に進んでいるといえそう。

それにしても今記事を読み返すと、改めて彼の底知れぬエネルギーに驚かされます。最近でも宇宙開発に奔走する傍ら、「政府効率化省（DOGE）」のトップに就任したり、TwitterをXにしたり…。

さすがトニー・スタークのモデルともうわさされる男、伊達じゃないですね。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：イーロン・マスクはいつもポジティブ｢2019年には火星宇宙船のテスト飛行できそう！｣ 掲載日：2018年3月13日 著者：そうこ

イーロン・マスクといえば、ユニコーンを含めいろんなことが頭をよぎりますけれど、火星といえば、まっさきにイーロン・マスクの顔が頭に浮かぶ今日このごろです。

人類火星移住を提唱するイーロン・マスクが、テキサス州オースティンで開催中のSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）に登場、今後の展望を語りました。

イーロン・マスクが語った内容によれば、1年以内、つまり来年2019年前半には、火星宇宙船のテスト飛行が実現する見通し。いわく｢昇っておりるだけのショートフライト｣になるかもという話ですが、それでもスペースX火星フライト第一号が、近々実現するという自信はたっぷり。2022年までに火星に行くのが目標ですから、短期フライトといえども2019年に火星宇宙船を飛ばせるならば、進捗上々、大きな成功＆前進となります。

どっかのテスト飛行で、テスラではなくてユニコーンを宇宙に打ち上げてくれないかなぁ。

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★★★