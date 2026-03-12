元サッカー日本代表でタレントの前園真聖さん（52）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリがスタートしたことを報告した。「リハビリが始まりました」番組のロケ中に「右膝外側半月板損傷」の大けがを負ったことが報じられていた前園さん。3月7のインスタグラムでは「無事に手術が終わりました」と報告。「今年はW杯があります。しっかりとリハビリをして、1日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」とつづ