伊藤園は、“くつろぎの時間”をテーマに、日本茶を通じて心と体を癒すひとときを提供する和カフェブランド「茶寮 伊藤園」の初のフランチャイズ店舗となる「茶寮 伊藤園 善光寺店」を、3月19日に信州善光寺（長野県長野市）の境内にグランドオープンする。「茶寮 伊藤園」は、抹茶やこだわりの煎茶を中心に、日本茶の魅力を現代のライフスタイルに合わせて提案する和カフェとして、全国に16店舗を展開している。今回オープンする