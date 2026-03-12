札幌市西区のガソリンスタンドです。たった今、レギュラーガソリンの価格が変わりました。当初25円の値上がりを予定していましたが、昨日（3月11日）より28円高い189円となりました。そして、いまの混雑状況を見てみますと、およそ1時間ほど前よりは車の数が減ってきた印象です。お店の方にお話を聞きましたところ、普段の3倍ほどお客さんが来ていて、こちらのガソリンスタンドは30キロリットルのガソリンがあったんですけれ