4月16日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」が放送された。番組初登場となる渡辺銀次（ドンデコルテ）は、『M-1グランプリ2025』で準優勝を果たした実力派。「40歳独身、国も認める低所得」という強烈なキラーフレーズで注目を集めた。そんな“卑屈の塊”こと渡辺が語った、悲しい私生活とは…。【映像】M-1準優勝のドンデコルテ渡辺が語った“リアル低所得事情”「卑屈自慢グラ