イラン攻撃がもたらした「令和のオイルショック」を受け、高市政権は石油備蓄を放出するとともに、約3カ月ぶりとなるガソリン補助金支給を再開した。その額は、原油価格高騰に伴って上昇の一途だが、足元では看過できない“スタンド格差”が生じているのだ。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」石油元売り会社への補助金支給は、昨年末に暫定税率の廃止とともにいったん終