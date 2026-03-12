乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。松村はインスタグラムで「ご報告です」と投稿。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」とつづった。花瓶に生けた花の写真を添え、「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂