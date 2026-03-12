行き過ぎた自国第一主義の流れを断ち切るべき ─本題に入る前に、キヤノンは3月27日付けで、副社長の小川一登さんが社長COO（最高執行責任者）に昇格する人事を発表しました。社長交代を決めた理由は何ですか。 御手洗当社は今年から第7期目の中期経営計画を開始しましたが、小川副社長は、合計29年もの海外勤務経験があり、特にキヤノンUSA社長として豊かな実績を重ねてきました。 冨山和彦の【わたしの一冊】『