◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）地方通算３８３２勝目の名手、吉村智洋騎手＝兵庫＝が、ダートグレード初勝利を飾り、ＳＮＳでは祝福のメッセージが続々と上がっている。砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立てＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、単勝７番人気（２８６０円）のオディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラッ