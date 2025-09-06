全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き）」を9月9日（火）から9月29日（月）までの期間中、「KFCネットオーダー」限定で販売する。＞＞＞オリジナルコラボレーショングッズなどをチェック！（写真5点）『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロス