シンガー・ソングライターのaikoが10日、自身のインスタグラムを更新。花粉症治療をしながらステージに立っていることを明かした。 【写真】ホントに「ニベアでパテ塗り」鼻の下に横に入った一本線花粉と奮闘中 「春にツアーが出来るようになったのは 花粉の治療を5年間頑張ったからです(舌下減感作療法)」と記したaiko。舌下減感作療法は治療薬を注射ではなく、舌の下に投与する免疫療法で、アレ