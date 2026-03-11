ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）と、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）が、インスタグラムで仲の良いやり取りを繰り広げている。村上宗隆も2ショットを投稿大谷選手と鈴木選手は「侍ジャパン」のメンバーとして、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している。同じく侍ジャパンメンバーで、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が、2026年3月10日、インスタグラムのストーリーズに、大谷選