ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）と、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）が、インスタグラムで仲の良いやり取りを繰り広げている。

村上宗隆も2ショットを投稿

大谷選手と鈴木選手は「侍ジャパン」のメンバーとして、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している。

同じく侍ジャパンメンバーで、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が、2026年3月10日、インスタグラムのストーリーズに、大谷選手と鈴木選手の2ショットを公開した。鈴木選手はおどけた表情で大谷選手を指さし、大谷選手はそんな鈴木選手をジトッと見つめている。

鈴木選手もストーリーズで、村上選手のこの投稿を紹介。ほかにも、ドアップの大谷選手や、目を見開いた「変顔」を見せる大谷選手の写真などを相次いで公開した。

さらに大谷選手も、鈴木選手の「変顔」や、声援の寄せ書きを前に笑顔を見せる鈴木選手の写真などをストーリーズに投稿した。

二人のやり取りに、Xでは「大谷さんと鈴木誠也さんの変顔に笑ってしまった」「大谷君 誠也さんがいると、こんなにのびのびと子供に帰れるんだね〜 誠也さんとのじゃれ合いも小学生みたいで可愛すぎる」「変顔まで全力なの最高すぎるw 同級生コンビほんと好き」「本当に94年組は面白い笑」などの声が上がっている。