お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんと実業家の河原由次さんが、2026年3月9日から11日にかけて、X上で応酬、いわゆる「レスバトル」を繰り広げている。河原さんの「Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ」との意見に対する真栄田さんのユーモアある返しに、Xでは称賛の声が寄せられている。むしろ店側から「ありがとう」を...「俺がおかしいのか？」発端は、河原さんが9日に、飲食店で客が「ごちそうさまでした」「ありがと