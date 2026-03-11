東日本大震災の追悼復興祈念式を終え、記者の質問に答える高市首相＝11日午後4時9分、福島市高市早苗首相は11日、東京電力福島第1原発を巡り、2051年までの廃炉完了を目指す政府と東電の計画を着実に進める考えを示した。福島市で記者団に「地元の理解を得て取り組むよう東電を指導するとともに、国も前面に立って最後まで責任を持つ」と述べた。東日本大震災と原発事故の発生から15年となったのを踏まえ「福島の復興は長い道