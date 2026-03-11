ＪＲＡは３月１１日、池添謙一騎手＝栗東・フリー＝と、高杉吏麒騎手＝栗東・藤岡健一厩舎＝に同２１日、２２日までの２日間の騎乗停止処分を科したと発表した。調整ルーム到着時のスマートフォンの使用履歴検査により、スマートフォンの不適切使用が認められたため。池添騎手と高杉騎手はともに、７日は阪神競馬場で１２Ｒまで騎乗。その後、翌日に騎乗予定があった中山競馬場へ移動した。その際、池添騎手はタクシーの車内、