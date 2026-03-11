11日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比190ポイント高の3万3580ポイントで取引を終えた。出来高は4951枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3496.13ポイントに対しては83.87ポイント高。 株探ニュース