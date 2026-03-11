明治学院大学と東京慈恵会医科大学は、2025年10月に連携協定を締結した。2月25日には、東京慈恵会医科大学において調印式を行った。(写真左から)明治学院大学 学長 今尾真氏東京慈恵会医科大学 学長 松藤千弥氏今回の協定の目的は、それぞれの専門性や知的財産を活かした協力を通じ、地域社会への貢献と優秀な人材の育成を図るもの。学問の枠を超えて協力することで、現代の複雑な社会課題に対して新たな解決策を提示し、両大学