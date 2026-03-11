ブルックリン・ネッツ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月11日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 100 - 138 デトロイト・ピストンズ NBAのブルックリン・ネッツ対デトロイト・ピストンズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし27-38で終了する。第2クォ&#