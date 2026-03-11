アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの公式Xアカウントは3月11日、米ホワイトハウスの公式Xアカウントが投稿した動画に、同作品の映像が権利者の許諾なく使用されているとして、関係者は関与していないとする声明を発表した。声明では「アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認された」と指摘。「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もない」として