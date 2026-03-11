現在開催中の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）。侍ジャパンの快進撃で国内が大きな盛り上がりを見せるなか、タレントの伊集院光（58）が自身のラジオで、ある大物タレントの“手のひら返し”に言及した。日本代表は3月8日、オーストラリアに勝利し無傷の3連勝。全出場国の中で一番乗りで準々決勝進出を決めた。さらに10日にはチェコにも勝利し、4戦全勝で1次リーグを締めくくるなど、順調な戦いぶりで大会を盛り上げ