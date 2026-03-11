子猫への愛が重すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「熱愛ぶりがすごいw」「ゼロ距離で草」「ビッショビショで笑う」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：保護猫が家にやってきたら、2匹の犬が喜び過ぎて…想像以上に『愛が重すぎる光景』】 保護猫が家にやってきたら… YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんは、