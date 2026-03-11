子猫への愛が重すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「熱愛ぶりがすごいw」「ゼロ距離で草」「ビッショビショで笑う」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護猫が家にやってきたら、2匹の犬が喜び過ぎて…想像以上に『愛が重すぎる光景』】

保護猫が家にやってきたら…

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『リーリエ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『ガルチェロ』くんと暮らしています。この日、2匹の元にお客さんがやってきました。そのお客さんとは、実家に住む保護猫の『たま』ちゃん！

たまちゃんは、ハンデを持って生まれた子猫。獣医さんから「刺激がある方がいい」といわれ、月に1度リーリエちゃん＆ガルチェロくんと交流しているのだそうです。

2匹は、たまちゃんのことが大好きなのだといいます。家に着いた瞬間から、2匹の視線はたまちゃんへ。大好きすぎて、思わず口に入れようとしてしまうほどだとか。

ビショビショになった子猫

家族がたまちゃんを抱っこしている間も、リーリエちゃん＆ガルチェロくんはたまちゃんに釘付けです。とくに激しい愛情表現をするのが、ガルチェロくん。遠くから見守るタイプのリーリエちゃんとは対照的に、家の中を走り回るたまちゃんについてまわり、ゼロ距離で遊ぼうとするといいます。

たまちゃんも、そんなガルチェロくんと一緒にいるのが楽しくて仕方ない模様。基本的にされるがままになっていますが、ときおりパンチを繰り出しているとか。そんなこんなで、たまちゃんの首の後ろはビショビショになってしまいました。

みんなでゆっくりひとやすみ

しばらくすると、眠くてウトウトし始めたたまちゃん。たまちゃんに熱い視線を送っていた2匹も、やっとのことでクールダウンしてきたようです。

全員が遊び疲れたら、ソファに集まって休憩タイム…。たまちゃんが安全に寝られるように、見守りを欠かしません。たまちゃんのそばでニコニコ笑うリーリエちゃんとガルチェロくんは、まるで本当のお姉ちゃんとお兄ちゃんのようですね♡

この投稿には「母性が強くてほのぼの」「愛が伝わってるのね」「可愛いくて仕方ないよね」などの温かなコメントが寄せられています。

リーリエちゃん＆ガルチェロくんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。