東京ドーム総立ち、米実況も称賛■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）チェコ代表のオンジェイ・サトリアが代表としての現役最終登板を終え、東京ドームが感動に包まれた。野球日本代表「侍ジャパン」相手に力投を見せた右腕が降板すると、スタンドからはスタンディングオベーションが起き、米実況席も熱狂した。10日の同カードでサトリアは5回途中無失点の快投を披露。米放送局「FOXスポーツ」は、同日にこの場面の映像を投