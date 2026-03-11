トランプ大統領は10日に公開されたアメリカメディアのインタビューで、イランとの対話は条件次第では可能との認識を示しました。トランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、イランの指導者との対話について「彼らが強く話し合いを望んでいると聞いている」と述べた上で、「条件次第では可能だ」として対話に応じる可能性を示唆しました。一方、ヘグセス国防長官は10日、攻撃の手は緩めないと強調しました。アメリカ・ヘグセス