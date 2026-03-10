グラビアアイドル・博多彩葉（はかた・いろは）が、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】きわどい！ミニスカからスラリと伸びた生脚にドキドキ 同誌への登場は2025年12月の「いろは」名義でのグラビア以来2度目。9日には自身のインスタグラムに、シャツをはらりとはだけさせるショットや超ミニスカ衣装の画像を掲載し「撮影にも慣れてきて、前回とはまた違った私を撮って頂きました。」