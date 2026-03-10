グラビアアイドル・博多彩葉（はかた・いろは）が、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】きわどい！ミニスカからスラリと伸びた生脚にドキドキ

同誌への登場は2025年12月の「いろは」名義でのグラビア以来2度目。9日には自身のインスタグラムに、シャツをはらりとはだけさせるショットや超ミニスカ衣装の画像を掲載し「撮影にも慣れてきて、前回とはまた違った私を撮って頂きました。」と報告した。前回は清楚(せいそ)なルックスと95という迫力のI砲とのギャップで話題になったが、さらに「そして今回、初めてヌードにも挑戦した、デジタル写真集『純白。』も同時発売です ぜひ見てください」と大胆に進化した姿を披露していることも明かした。



続く10日のインスタでは【ご報告】と題してコメントを掲載。「この度、いろは改め博多彩葉はS1からデビューすることになりました。」とセクシー女優になることを突然明かした。「何者でもない普通の大学生だった私が#週刊プレイボーイ さんでグラビアに挑戦し たくさんの方に見つけてもらいました。応援してくれる皆さんの存在がいつも私の背中を押してくれています。」とファンに感謝。その上で「この決断には正直たくさん悩みました。驚かせてしまった方がいたらごめんなさい。」と葛藤があったことも明かした。「まだまだ未熟ですがこれからの活動を通してもっと私のことを知ってもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします」と決意を示した。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。“オトナ転向”については「やるからには一番を目指したいです。全力で頑張ります」と前向きに語っていた。前回登場時には「普段は大学で法律を学んでいます」と現役女子大生であることも明かしていた。



同号は姫野ひなのが表紙＆巻頭を担当した。幸田あかり、田中美久、江籠（えご）裕奈、林美希（はやし・ほまれ）、石田悠佳も登場している。



（よろず～ニュース編集部）