【モデルプレス＝2026/03/10】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃3が3月10日に放送された。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）出身のHonoka Kurokawa（黒川穂香）が、番組参加への思いを明かした。【写真】「日プ女子」出身美女が過去の挫折語り涙◆「日プ女子」黒川穂香“最後の挑戦”への想い＃3では