「日プ女子」出身・黒川穂香、HYBEオーディション参加は“最後の挑戦” 涙ながらに参加への思い明かす
【モデルプレス＝2026/03/10】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃3が3月10日に放送された。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）出身のHonoka Kurokawa（黒川穂香）が、番組参加への思いを明かした。
【写真】「日プ女子」出身美女が過去の挫折語り涙
＃3では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。そして、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が選ばれる。
今回放送されたA TEAMの課題曲は、LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」。メンバーは、K-POPダンスの全国大会で優勝した経歴を持つHiori Tsuhako（津波古妃織）、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）出身のHonoka、ダンス歴7年の高校1年生・Honoka Mori（森穂乃香）、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）の4人だ。
シンクロダンスが見せ場となる同楽曲のポイントはチームワーク。リーダーがいなかったもののHonokaは率先してーチームを引張り、メンバーにアドバイスをする様子が印象的だった。また、楽曲の見せ場となる床を這う振付も見事に披露し、HYBE × Geffenの社長であるミトラ・ダラブ氏からは「大事な役割を果たしました」と評価を受けていた。
パフォーマンス後にコメントを求められると「正直もうこういうパフォーマンスをする機会は、ないと思っていたんですが…」と涙ながらに語ったHonoka。最後の挑戦として、同番組に参加したと紹介され、インタビューでは「この夢を目指すことで、いろんな夢を見られたし、いろんな経験もできたし、いろんな人に出会えたし、何回ももうやらないって決めてたけど、結局人の前に立ちたい。人に何か希望を与えたい、自分の歌を聴いてもらいたい。誰かの支えになるような人になりたいと思っていた」と思いを明かしていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「日プ女子」黒川穂香“最後の挑戦”への想い
＃3では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。そして、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が選ばれる。
今回放送されたA TEAMの課題曲は、LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」。メンバーは、K-POPダンスの全国大会で優勝した経歴を持つHiori Tsuhako（津波古妃織）、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）出身のHonoka、ダンス歴7年の高校1年生・Honoka Mori（森穂乃香）、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）の4人だ。
シンクロダンスが見せ場となる同楽曲のポイントはチームワーク。リーダーがいなかったもののHonokaは率先してーチームを引張り、メンバーにアドバイスをする様子が印象的だった。また、楽曲の見せ場となる床を這う振付も見事に披露し、HYBE × Geffenの社長であるミトラ・ダラブ氏からは「大事な役割を果たしました」と評価を受けていた。
パフォーマンス後にコメントを求められると「正直もうこういうパフォーマンスをする機会は、ないと思っていたんですが…」と涙ながらに語ったHonoka。最後の挑戦として、同番組に参加したと紹介され、インタビューでは「この夢を目指すことで、いろんな夢を見られたし、いろんな経験もできたし、いろんな人に出会えたし、何回ももうやらないって決めてたけど、結局人の前に立ちたい。人に何か希望を与えたい、自分の歌を聴いてもらいたい。誰かの支えになるような人になりたいと思っていた」と思いを明かしていた。
「日プ女子」黒川穂香「最後の挑戦」への想い— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 10, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】