地方の中小企業のモデルケースとして大きな注目を集めるのが、醸造機械メーカー首位のフジワラテクノアート(岡山市北区)だ。トヨタやNTTなど大企業も視察に訪れ、昨年12月には製造業として異例の第5回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞した。24年には5人の採用枠に約800人が応募。大手メーカー出身の高度人材も多かった。この6年間の新卒採用者の離職率は0%。人的資本経営を実践している同社が、いかに働きやすい職場環境であるか