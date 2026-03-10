警察車両の赤色灯10日午前8時40分ごろ、福岡県嘉麻市の福祉施設から「30代女性が首を切っている。呼びかけに反応がない」と119番があった。嘉麻署によると、女性3人が病院に搬送され、このうち未就学の女児2人の死亡が確認された。残る1人は母親とみられ、外傷はあったが、命に別条はない。署によると、3人は入居している室内で倒れていた。女児の1人は首に切り傷があった。3人に関するトラブルの相談はなかったといい、署は