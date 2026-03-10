アストンマーティンは東京・青山のアストンマーティン ハウス 青山において、最新の”S”モデルVantage S、DB12 S、DBX Sの3モデルを発表し、会場にはVantage SとDBX Sの2台の実車が展示された。【画像】「より軽く、より速く、より鋭く」研ぎ澄まされたアストンマーティンの「S」（写真26点）アストンマーティンにおける”S”。その系譜は1953年のDB3Sにまで遡る。戦後初めて国際舞台で勝利をもたらしたレーシングマシンは、ベー